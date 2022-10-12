قاسم: الاحتلال سيفشل في حصاره لمخيم شعفاط

غزة- الرأي:

أكد المتحدث باسم حركة " حماس " حازم قاسم أن الاحتلال سيفشل في تحقيق أهدافه التي حاصر شعفاط من أجلها، كما فشل في غزة والضفة.

وقال قاسم، "إن الاحتلال لن يستطيع إيقاف الحاضنة الشعبية للمقاومة التي وصلت كل بيت في الضفة والقدس"، منوها بأن الشعب الفلسطيني واحد موحد في كل أماكن وجوده في غزة والضفة والقدس والشتات.

ونوه إلى أن ما يحدث في مخيم شعفاط جريمة مكتملة الأركان، وهي حصار وعقاب جماعي، مطالبا بنقل المواد الغذائية والعلاجية للمحاصرين في شعفاط لإسناد شعبنا الفلسطيني.

وشدد قاسم على أنه مطلوب أكبر حالة إسناد لمخيم شعفاط، والتحرك بشكل جماعي لحصار من يحاصر المخيم، مبينا أن أهلنا في الضفة والداخل يتحركون لنصرة شعبنا وفق ما يميله عليهم ضميرهم الوطني.