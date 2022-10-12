وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدين إغلاق المسجد الإبراهيمي وتدنيس المستوطنين له وكالة الرأي الفلسطينية اندلاع مواجهات مع الاحتلال شمال القدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُمدد توقيف الأسيرين الجريحين غوادرة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم رفح تختتم أسبوع المكتبات المدرسية وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تنفذ دورة في القاعدة الذهبية وأخرى في آداب الصناعة وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة التيسيرية بالصحة تناقش تأهيل مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية مركز المعلومات العدلي يعقد أولى اجتماعاته في وزارة العدل وكالة الرأي الفلسطينية عمل خانيونس تبدأ حملتها على معاصر الزيتون في المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية مقاومون يطلقون النار على حافلة للمستوطنين قرب قباطية وكالة الرأي الفلسطينية "الباز" يطلع على سير العمل في الإدارة العامة لأملاك الحكومة
أخبار » عربي ودولي

حماس تنفي إصدارها أي بيانات بشأن المفاوضات بين الاحتلال ولبنان

12 تشرين أول / أكتوبر 2022 05:12

غزة- الرأي:

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها لم تصدر أي بيانات بشأن المفاوضات بين لبنان والكيان المحتل الخاصة بالحدود البحرية.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، "إننا نرجو من وسائل الإعلام تحرّي الدقة، وأخذ مواقف الحركة من مصادرها الرسمية".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟