حماس تنفي إصدارها أي بيانات بشأن المفاوضات بين الاحتلال ولبنان

غزة- الرأي:

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها لم تصدر أي بيانات بشأن المفاوضات بين لبنان والكيان المحتل الخاصة بالحدود البحرية.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، "إننا نرجو من وسائل الإعلام تحرّي الدقة، وأخذ مواقف الحركة من مصادرها الرسمية".