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استشهاد شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في العروب

12 تشرين أول / أكتوبر 2022 06:11

ارشيف
ارشيف

الضفة المحتلة-الرأي:

استشهد فتى، اليوم الاربعاء، برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب شمال الخليل المحتلة.

وأكدت وزارة الصحة بالخليل، استشهاد الشاب أسامة محمود عدوي ( ١٨ عاماً ) بعد إصابته برصاص الاحتلال الحي في البطن بمخيم العروب.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم العروب، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى استشهاد الفتى عدوي بعد إصابته بجروح خطيرة، حيث تم نقله إلى أحد المراكز الطبية القريبة، ثم ارتقى شهيدًا متأثرًا بجروحه.

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