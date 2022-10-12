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دعت إلى التصعيد ضد الاحتلال

حماس تنعى الشهيد أسامة عدوي

12 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:42

الشهيد أسامة عدوي
الشهيد أسامة عدوي

غزة- الرأي:

زفّت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " الشهيد المجاهد أسامة محمود عدوي (١٨ عاماً) الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال المواجهات اليوم،  باعثةً بالتحية إلى سواعد الأبطال المشتبكين مع الاحتلال في مخيم العرّوب، والخليل، وبيت لحم، ورام الله، والبيرة، ونابلس، وجنين، وطولكرم، وقلقيلية، دعماً وإسناداً لمخيم شعفاط البطولة، والمحاصرين في القدس، ودفاعاً عن المسجدين الأقصى والإبراهيمي.

ودعت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، جماهير شعبنا وشبابنا الثائرين في عموم الضفة الغربية إلى التصعيد ضد الاحتلال في كل مكان، وبكل السبل المتاحة حتى يرحل عن أرضنا ومقدساتنا، وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة. 

وحيّت جماهير شعبنا الفلسطيني التي انتفضت في مختلف المدن، واشتبكت مع العدو الصهيوني في كل المحاور نصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك.

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