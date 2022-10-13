الاحتلال يعتقل 25 مواطنًا غالبيتهم من القدس

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس طالت أكثر من 25 موطنًا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 20 مواطنا من أحياء عدة بالقدس، وهم: فارس أبو شرخ، عبد الله عبد الرحمن، ومنير يعقوب، ومحمود نعيم حمد، ومصطفى حسن مصطفى، يزن أبو عصب، وسيم داري، أحمد هيثم محمود، لؤي أشرف محمود، منصور ناصر، محمد داود ناصر، محمد داود عبيد، محمد علاء محمود، شادي عواد، محمد مأمون محيسن، وشابين من عائلة التميمي من ضاحية السلام ببلدة عناتا شرق القدس.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت المواطنين محمود أبو عياش، ومصعب الصيفي من بيت لحم، ومحمد إبراهيم عابد من كفر دان غرب جنين.