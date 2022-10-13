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أجواء إيجايبية خيّمت على الحوار

هنية: نقدّر مبادرة الجزائر للم الشمل الفلسطيني

13 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:12

هنية برفقة الرئيس الجزائري
هنية برفقة الرئيس الجزائري

الجزائر - الرأي

أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية عن تقديره العالي لمبادرة الجزائر للم الشمل الفلسطيني.

وقال هنية في تصريح صحفي: "نحن مرتاحون حيال لقاء الجزائر، والحوار بيننا خيّمت عليه أجواء من الإيجابية"، مشيرا إلى أن مبادرة الجزائر تأتي في سياق مسؤوليتها القومية وارتباطها الوجداني والتاريخي بالشعب الفلسطيني.

وأوضح هنية أن الطاقم الجزائري الذي أدار الحوار مع الفصائل الفلسطينية منذ قرابة السنة انتهج الصبر وعدم التدخل في فرض أي رؤية من أي جانب كان، فكانت النتيجة طيبة ترتقي إلى مستوى التحديات والأخطار التي تواجه القضية الفلسطينية.

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