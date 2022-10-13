6 علامات تحذيرية لترسبات الأسنان وكيفية إزالتها

إذا كنت تقوم بتنظيف أسنانك بانتظام ، فإن ترسبات الأسنان ليست مشكلة، وعندما لا تقوم بالفرشاة كثيرًا أو تقوم بالفرشاة بشكل غير صحيح ، يمكن أن تتراكم طبقة البلاك وتؤدي إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة وتسوس الأسنان، وإذا تُركت دون علاج ، يمكن أن تتصلب البلاك أيضًا في الجير ، والذي لا يمكن إزالته إلا من قبل طبيب الأسنان، لذلك من المهم معرفة العلامات المنذرة لتراكم الترسبات السنية مثل اصفرار الأسنان ونزيف اللثة، وفقا لما نشره موقع insider



علامات على وجود ترسبات على الأسنان

عندما تتراكم طبقة البلاك على السطح ، قد تشعر أسنانك بالضبابية عندما تلمسها بلسانك، ويمكن أن يحدث هذا غالبًا عندما لا تغسل أسنانك بالفرشاة بعد في الصباح ، ولكن إذا استمر الشعور طوال اليوم ، فقد يكون ذلك علامة على تراكم الكثير من البلاك.

رائحة الفم الكريهة: لأن البلاك يحتوي على البكتيريا ، يمكن أن ينتج عنه رائحة كريهة.

أسنانك صفراء: عندما تتراكم البلاك على أسنانك ، يمكن أن يجعل الفيلم أسنانك تبدو باهتة بيضاء أو صفراء اللون.

تبدو لثتك حمراء ومتورمة أو تنزف أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة: يمكن أن تؤدي كثرة البلاك إلى تهيج اللثة ، مما يجعلها منتفخة وتشعر بالألم ، كما يقول جيوتي سونكار ، أستاذ طب الأسنان في جامعة بوسطن.

لديك تراكم الجير: بمرور الوقت ، إذا لم تتم إزالة البلاك ، يمكن أن يتصلب في الجير. يمكنك معرفة أن لديك الجير إذا رأيت تراكمات من القشرة الصفراء أو البنية على أسنانك ، خاصة على طول خط اللثة. عندما يتراكم الجير تحت اللثة ، فإنه يمكن أن يسبب التهابات عميقة يمكن أن تؤدي إلى فقدان واحد أو أكثر من الأسنان .

تشعر أسنانك بالحساسية: بمرور الوقت ، يمكن أن يتسبب البلاك في انحسار اللثة ، مما قد يؤدي إلى كشف النهايات العصبية في فمك ويجعل أسنانك أكثر حساسية. يقول سونكار: "حساسية الأسنان هي الشعور بألم حاد غير منتظم أو متقطع للهواء أو الطعام أو الماء".

كيفية التخلص من البلاك

تعتبر نظافة الفم الجيدة أمرًا أساسيًا للوقاية من البلاك والتخلص منه. ينصح Sonkar بأن بعض أفضل الطرق لإزالة البلاك تشمل:

نظف أسنانك مرتين يوميًا باستخدام فرشاة ناعمة أو فرشاة أسنان كهربائية . إذا كان لديك فرشاة أسنان غير كهربائية ، فيجب عليك الفرشاة باستخدام تقنية الجهير المعدلة ، حيث تقوم بتنظيف كل سن بحركة دائرية لطيفة. يقول سونكار: "تعد تقنية تنظيف الباس بالفرشاة مثالية لإزالة البلاك".

استخدم الخيط مرة في اليوم. يعمل التنظيف بالخيط بشكل أفضل على إزالة البلاك إذا كنت تستخدم الخيط قبل تنظيف أسنانك ، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفكيك البلاك الذي يمكنك بعد ذلك تنظيفه بعيدًا.

استخدم غسول الفم مرتين يوميًا.