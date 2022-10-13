المرور: 3 إصابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، اليوم الخميس، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.
وذكرت أن 11 حادث سير، نتجت عنها 3 إصابات بجروح متوسطة.
وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 12 مركبة ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث
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13 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:54
غزة- الرأي
أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، اليوم الخميس، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.
وذكرت أن 11 حادث سير، نتجت عنها 3 إصابات بجروح متوسطة.
وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 12 مركبة ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث
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