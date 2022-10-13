المرور: 3 إصابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

غزة- الرأي

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، اليوم الخميس، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت أن 11 حادث سير، نتجت عنها 3 إصابات بجروح متوسطة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 12 مركبة ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث