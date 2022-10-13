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الصين تطلق قمراً اصطناعياً بيئياً جديداً

13 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:48

الصين تطلق قمراً اصطناعياً بيئياً جديداً
الصين تطلق قمراً اصطناعياً بيئياً جديداً

أطلقت الصين في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، قمراً اصطناعياً جديداً للحد من الكوارث وإدارة الطوارئ والرصد البيئي، وذلك من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي بشمالي الصين.


وانطلق صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-2 سي" حاملاً على متنه القمر الصناعي "إس-إس ايه آر01" في الساعة 6:53 صباحاً (بتوقيت بكين).


ودخل القمر الصناعي في المدار المحدد مسبقاً، وستكون وزارة إدارة الطوارئ ووزارة الإيكولوجيا والبيئة المستخدمين الأساسيين للقمر الصناعي المذكور.


وقالت هيئة الفضاء الوطنية الصينية إنه ومن خلال الحصول على بيانات تصوير رادار إس-باند بدقة 5 أمتار، سيدعم القمر الصناعي أغراض الوقاية من الكوارث والحد منها والإغاثة وحماية البيئة، كما سيُستخدم القمر الصناعي أيضاً في مجالات الموارد الطبيعية، والحفاظ على المياه، والزراعة والغابات والزلازل وغيرها.


وتمثل عملية الإطلاق المذكورة المهمة رقم 443 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش. 

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