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لتوفير الطاقة...

باريس تقرر إطفاء الشاشات الإعلانية مبكراً في الأماكن العامة

13 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:49

باريس تقرر إطفاء الشاشات الإعلانية مبكراً في الأماكن العامة
باريس تقرر إطفاء الشاشات الإعلانية مبكراً في الأماكن العامة

صوت مجلس مدينة باريس يوم الأربعاء على تمرير مبادرة لإطفاء شاشات الإعلانات الرقمية في وقت أبكر في الأماكن العامة لتوفير الطاقة وسط أزمة الطاقة.


وتم طرح المبادرة من قبل حزب الخضر الفرنسي في مجلس المدينة.


وقالت فاطوماتا كوني، رئيسة حزب الخضر لمجلس المدينة إن "هناك قرابة 9 آلاف شاشة إعلانية رقمية في فرنسا، ويقدر بأن 3 آلاف منها في نوافذ باريس".


واعتبارا من 23 سبتمبر، بدأت باريس بالفعل في إطفاء الإضاءة المبكرة في الأماكن التي تستأثر بالاهتمام، بما فيها برج إيفل ومبنى مدينة باريس، في محاولة لتوفير الطاقة. 

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