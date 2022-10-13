"الحسن" يقلد هنية وسام نادي القادسية الكويتي

الكويت- الرأي

زار عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، نادي القادسية الكويتي على هامش تواجده بدولة الكويت.

وكان في استقبال السيد عبد السلام هنية الشيخ الدكتور طلال بن فهد الاحمد الصباح رئيس النادي وأمين سر النادي حسن الحسن وأعضاء مجلس الإدارة.

واشاد هنية خلال اطلاعه على المرافق الخاصة بنادي القادسية بالتطور الكبير الذي يشهده النادي، إضافة الى الدور المتميز الذي لعبه في احتضان الرياضيين الفلسطينين والجالية الفلسطينية المتواجدة بدولة الكويت على مر السنوات الماضية والحالية

وأكد بأن نادي القادسية صاحب تاريخ كبير على المستوى العربي والاسيوي وهو قلعة عربية متميزه شامخة.

من جانبه أعرب الشيخ طلال عن سعادته البالغة بزيارة هنية للنادي ولدولة الكويت الشقيقة.

وأكد على أن نادي القادسية الكويتي أبوابه مفتوحة أمام كل الجالية الفلسطينية المتواجدة بالكويت، والعمل على ترابطهم.

وقلّد الشيخ طلال وإدارة النادي، السيد عبد السلام هنية وسام نادي القادسية.