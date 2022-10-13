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لإعطاء فرصة لإدارة السجون لمعالجة ملفاتهم

الأسرى الاداريون يعلّقون إضرابهم عن الطعام

13 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:10

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

علق الأسرى الإداريون، اليوم الخميس، إضرابهم عن المفتوح عن الطعام الذي استمر 19 يوما، لإعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة.

وقالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، إن الإضراب الذي استمر 19 يوما، مثَّل صرخة رفض وانتفاضة في وجه الاعتقال الإداري الظالم الذي يسرق الأعمار كما هي سرقة الأرض والتاريخ.

وشددت على استمرار الأسرى في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري عبر الإضراب عن الطعام والخطوات التصعيدية الأخرى، مثمنة كل من ساند الحراك والإضراب من مؤسسات وأفراد داخل الوطن وخارجه، مع التأكيد على ضرورة استمرار هذه المساندة.

وتوجهت اللجنة بالتحية إلى المحاصَرين في مخيم شعفاط ومدينة نابلس، والذين يخوضون أروع ملاحم البطولة والتحدي والفداء في مواجهة الاحتلال، داعية كافة مدن ومخيمات الضفة الغربية وأراضي العام 48 إلى مساندة المحاصَرين.

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