العدل تناقش مشروع القيادة الأسرية وانطلاقه بالمحافظات

غزة- الرأي

واصلت وزارة العدل بالتعاون مع اذاعة الرأي الحكومية تقديم حلقات برنامجها الإذاعي "إعرف حقك"والذي يهدف لنشر الوعي بالقضايا القانونية.

وسلطت الحلقة الرابعة عشر الضوء على مشروع القيادة الأسرية الخاص بتأهيل الخاطبين والمخطوبات الجدد بعد انطلاقه في محافظات قطاع غزة.

وتشرف على المشروع لجنة تعزيز السلوك القيمي الحكومية برئاسة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وينبثق عنها لجنة الإرشاد الأسري المشرفة على تنفيذ مشروع القيادة الأسرية برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية وعضوية كل وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وزارة الصحة، وزارة الأوقاف ووزارة الاقتصاد الوطني.

واستضاف البرنامج كل د. بدر الدين الصفدي نائب مدير التثقيف الصحي بوزارة الصحة وأ. ناهد الطيبي المدربة في المجال الشرعي.

وتناول اللقاء دوافع مشروع القيادة الأسرية أهدافه ومعاييره والجهات المساهمة في تنفيذه على أرض الواقع.

وأشار د. بدر الدين الصفدي إلى أن الدافع الرئيس لهذا المشروع هو الحفاظ على تماسك الأسرة الفلسطينية وتوضيح حقوق أفرادها وواجباتهم وهو ما يؤثر مباشرة على استقرار المجتمع ككل والحفاظ على كيانه، مشيراً إلى أن هذا الدافع تولد بعد ملاحظة ارتفاع نسب قضايا الطلاق والخلع المرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية.

وناقش اللقاء محاور التدريب التي سيتلقيها المتدرب من الخاطبين والمخطوبات الجدد وتغطي الجوانب الشرعية- القانونية، الاقتصادية، النفسية وأخيرا المحور الصحي.

وتعتمد وزارة العدل في خطتها على نشر التوعية القانونية لكافة أفراد المجتمع الفلسطيني، من خلال سلسة من الأنشطة والبرامج المختلفة والتي منها برنامج "إعرف حقك".

وللتعريف ببرنامج "إعرف حقك"، فهو برنامج إذاعي تطلقه وزارة العدل هدفه نشر الوعي القانوني والثقافة الحقوقية للجمهور الفلسطيني، ويبث البرنامج كل يوم أربعاء من كل أسبوع عبر أثير إذاعة الرأي FM98، ويتناول كافة تخصصات وزارة العدل بالإضافة للتعريف بمصطلحات قانونية يجدر بالمواطنين الإلمام بها.