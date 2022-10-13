الاحتلال يُقر دعماً مالياً عاجلاً لمستوطناته بالضفة

فلسطين المحتلة - الرأي

أقرت وزارة المالية لدى الاحتلال الإسرائيلي عشرات ملايين الشواقل لدعم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، في ظل استمرار موجة العمليات وزيادة المقاومة المسلحة والشعبية.

وذكرت صحيفة "ميكور ريشون" العبرية، أن الوزارة حولت هذا الأسبوع 100 مليون شيقل لصالح دعم المستوطنات في الضفة، وهو ما يشكل ارتفاعًا بنسبة 25% في دعم المستوطنات مقارنة بالسنوات السابقة.

وبررت الوزارة الارتفاع الكبير في دعم المستوطنات بالتحديات الأمنية الجديدة، كما جرى رصد جزء من المبلغ لحماية مواقع سياحية.

ويضاف المبلغ إلى 100 مليون شيقل أخرى جرى تحويلها للمستوطنات هذا العام في إطار خطة تطوير اقتصادي وهيكلي.

ويعد هذا المبلغ غير مسبوق في دعم المستوطنات مقارنة بالسنوات الماضية (2019-2020) التي تم تحويل مبلغ 85 مليون شيقل ووصل اليوم إلى 106 ملايين.

وسيتم رصد الجزء الأكبر من المنحة الحكومية لصالح الاحتياجات الأمنية للمستوطنات، وجرى رصد مبلغ إضافي وصل لـ15 مليون شيقل عبارة عن ميزانية لمواجهة البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة C والتي تشكل مساحتها 60% من مساحة الضفة المحتلة.