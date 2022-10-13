وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُقر دعماً مالياً عاجلاً لمستوطناته بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تناقش بناء الثقة بين المواطن والهيئات المحلية وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى شهداء الأقصى تجري عمليات معقدة في جراحات الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية العدل تناقش مشروع القيادة الأسرية وانطلاقه بالمحافظات وكالة الرأي الفلسطينية حماس: لا شرعية ولا سيادة للاحتلال في القدس والأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الاداريون يعلّقون إضرابهم عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب التشغيل المؤقت الأحد المقبل وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تعقد تدريباً لمعلمي اللغة الإنجليزية الجدد وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تفتتح موسم قطف الزيتون وتشغيل المعاصر وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تعزز تعاونها مع المباحث العامة والعمليات المركزية للشرطة
أخبار » الأخبار العبرية

الاحتلال يُقر دعماً مالياً عاجلاً لمستوطناته بالضفة

13 تشرين أول / أكتوبر 2022 04:23

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أقرت وزارة المالية لدى الاحتلال الإسرائيلي عشرات ملايين الشواقل لدعم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، في ظل استمرار موجة العمليات وزيادة المقاومة المسلحة والشعبية.

وذكرت صحيفة "ميكور ريشون" العبرية، أن الوزارة حولت هذا الأسبوع 100 مليون شيقل لصالح دعم المستوطنات في الضفة، وهو ما يشكل ارتفاعًا بنسبة 25% في دعم المستوطنات مقارنة بالسنوات السابقة.

وبررت الوزارة الارتفاع الكبير في دعم المستوطنات بالتحديات الأمنية الجديدة، كما جرى رصد جزء من المبلغ لحماية مواقع سياحية.

ويضاف المبلغ إلى 100 مليون شيقل أخرى جرى تحويلها للمستوطنات هذا العام في إطار خطة تطوير اقتصادي وهيكلي.

ويعد هذا المبلغ غير مسبوق في دعم المستوطنات مقارنة بالسنوات الماضية (2019-2020) التي تم تحويل مبلغ 85 مليون شيقل ووصل اليوم إلى 106 ملايين.

وسيتم رصد الجزء الأكبر من المنحة الحكومية لصالح الاحتياجات الأمنية للمستوطنات، وجرى رصد مبلغ إضافي وصل لـ15 مليون شيقل عبارة عن ميزانية لمواجهة البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة C والتي تشكل مساحتها 60% من مساحة الضفة المحتلة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟