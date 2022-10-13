الاحتلال ينشر أسلحة يتم التحكم بها عن بعد في الضفة

فلسطين المحتلة - الرأي

انتهى جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً من اختباراته لمنظومة إطلاق نار عبر التحكم عن بعد على المحاور الرئيسية في الضفة الغربية، حيث نشرها في مناطق بمدينة الخليل.

وذكر المتحدث بلسان جيش الاحتلال أن المنظومة تحتوي على أسلحة لتفريق التظاهرات وتطلق ذخائر غاز مسيل للدموع وطلقات مطاطية وأنها لا تحتوي على طلقات حية، حسب زعمه.

ووفق المتحدث "بإمكان المنظومة تصويب ذخائرها على أجساد الفلسطينيين بشكل دقيق، حيث يتم التحكم بالمنظومة عبر غرف العمليات التابعة للجيش في الضفة الغربية وستساهم في التقليل من تواجد الجنود بأماكن التماس".

في حين، بدأ الجيش بتركيب المنظومة في مناطق بالخليل خلال الفترة الماضية.