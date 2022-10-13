وكالة الرأي الفلسطينية جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد "عدوي" بمخيم العروب وكالة الرأي الفلسطينية إصابات خلال التصدي لاعتداءات المستوطنين جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُقر دعماً مالياً عاجلاً لمستوطناته بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تناقش بناء الثقة بين المواطن والهيئات المحلية وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى شهداء الأقصى تجري عمليات معقدة في جراحات الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية العدل تناقش مشروع القيادة الأسرية وانطلاقه بالمحافظات وكالة الرأي الفلسطينية حماس: لا شرعية ولا سيادة للاحتلال في القدس والأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الاداريون يعلّقون إضرابهم عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب التشغيل المؤقت الأحد المقبل وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تعقد تدريباً لمعلمي اللغة الإنجليزية الجدد
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال ينشر أسلحة يتم التحكم بها عن بعد في الضفة

13 تشرين أول / أكتوبر 2022 06:51

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

انتهى جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً من اختباراته لمنظومة إطلاق نار عبر التحكم عن بعد على المحاور الرئيسية في الضفة الغربية، حيث نشرها في مناطق بمدينة الخليل.

وذكر المتحدث بلسان جيش الاحتلال أن المنظومة تحتوي على أسلحة لتفريق التظاهرات وتطلق ذخائر غاز مسيل للدموع وطلقات مطاطية وأنها لا تحتوي على طلقات حية، حسب زعمه.

ووفق المتحدث "بإمكان المنظومة تصويب ذخائرها على أجساد الفلسطينيين بشكل دقيق، حيث يتم التحكم بالمنظومة عبر غرف العمليات التابعة للجيش في الضفة الغربية وستساهم في التقليل من تواجد الجنود بأماكن التماس".

في حين، بدأ الجيش بتركيب المنظومة في مناطق بالخليل خلال الفترة الماضية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟