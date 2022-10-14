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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم

14 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:24

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جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل اليوم الجمعة، الموافق 14.أكتوبر .2022على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3.59 شيكل

سعر صرف اليورو: 3.49 شيكل

سعر صرف الدينار: 5:06 شيكل

سعر صرف الجنيه: 0.18 شيكل

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