استشهاد أسير متأثراً بإصابته خلال تنفيذه عملية فدائية

فلسطين المحتلة - الرأي

استشهد فجر اليوم الجمعة، الأسير الجريح محمد ماهر تركمان (غوادرة) من مخيم جنين، متأثراً بجروحه الخطيرة إثر إصابته بحروق بالغة لحظة اعتقاله، بعد تنفيذه عملية الأغوار الفدائية قبل نحو شهر.

وكان الشهيد "غوادرة" قد خضع لعملية جراحية بترت خلالها يده اليسرى، في مستشفى "تل هشومير" الإسرائيليّ، إثر معاناته من حروق شديدة وعميقة بنسبة 90% في جسده.

واعتقلت قوات الاحتلال الشهيد تركمان، إلى جانب ابن عمه المعتقل الجريح أحمد في الأغوار الشمالية، بعدما نفّذوا عملية مسلّحة في الأغوار أطلقوا خلالها النار على حافلة تُقلّ جنوداً إسرائيليين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين بعد اشتعال النار بمركبتهما في سهل عاطوف بالأغوار، وهما مصابان بحروق بالغة، ولم تفصح عن وضعهما الصحي.