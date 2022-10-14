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اعتقالات في نابلس والمقاومة تتصدى للاحتلال بالرصاص

14 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:48

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، قرية برقة شمال غرب نابلس، وداهمت منزلين وقامت بتفتيشهما واعتقلت كل من عزت طلعت سيف، وعمار راغب صلاح، وهما أسيرين محررين.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم عسكر وسط إطلاق نار، واعتقلت أمين سر حركة فتح في عسكر، والمواطن معن عماد أبو طيون.

بدورهم، استهدف مقاومون قوة عسكرية إسرائيلية خلال اقتحامها مخيم عسكر القديم شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال معززة بأكثر من 20 آلية اقتحمت مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية، وانتشرت في محيطهما.

 

 

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