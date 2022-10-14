الفصائل الفلسطينية توقع على إعلان الجزائر للمصالحة

الجزائر - الرأي

وقعت الفصائل الفلسطينية مساء أمس الخميس، في العاصمة الجزائر على "إعلان الجزائر" من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام برعاية جزائرية.

وحضر مراسم التوقيع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وأعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، إضافة للمثلي الفصائل الفلسطينية.

ووقع على الإعلان 14 فصيلا فلسطينياً على رأسهم حركة فتح ممثلة بالقيادي في الحركة عزام الأحمد، وحركة حماس ممثلة برئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

ونص الإعلان على "الإسراع" بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس في مدة أقصاها عام بداية من التوقيع على إعلان الجزائر.

كما نص على توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية والتزام القوى الفلسطينية بتطوير المقاومة الشعبية وتوسيعها وعلى حق الشعب الفلسطيني في المقاومة "بأشكالها كافة".