وكالة الرأي الفلسطينية محمود تريزيجيه يتصدر هدافي طرابزون سبور فى الدوري الأوروبي وكالة الرأي الفلسطينية 4 غيابات مؤكدة عن كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 5 إصابات في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل الفلسطينية توقع على إعلان الجزائر للمصالحة وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تطلق الحزمة الاولى من خدمات منظومة نظم المعلومات الجغرافية GIS وكالة الرأي الفلسطينية وحدة التخطيط تعقد سلسة من اللقاءات لإطلاق عام الحكم المحلي 2023 وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يختتم فعاليات أسبوع المكتبات المدرسية وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي والهيئات المحلية تنظمان ورشة حول تسويق القيم في البلديات وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات ومدرسة خالد بن الوليد ينفذان "حملة نظافة مشتركة" وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الداخلية يتفقد سير العمل بشرطة المحافظة الوسطى
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الفصائل الفلسطينية توقع على إعلان الجزائر للمصالحة

14 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:39

جانب من مراسم توقيع الإعلان
جانب من مراسم توقيع الإعلان

الجزائر - الرأي

وقعت الفصائل الفلسطينية مساء أمس الخميس، في العاصمة الجزائر على "إعلان الجزائر" من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام برعاية جزائرية.

وحضر مراسم التوقيع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وأعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، إضافة للمثلي الفصائل الفلسطينية.

ووقع على الإعلان 14 فصيلا فلسطينياً على رأسهم حركة فتح ممثلة بالقيادي في الحركة عزام الأحمد، وحركة حماس ممثلة برئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

ونص الإعلان على "الإسراع" بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس في مدة أقصاها عام بداية من التوقيع على إعلان الجزائر.

كما نص على توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية والتزام القوى الفلسطينية بتطوير المقاومة الشعبية وتوسيعها وعلى حق الشعب الفلسطيني في المقاومة "بأشكالها كافة".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟