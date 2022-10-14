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كيف يؤثر فيتامين E على حب الشباب؟

14 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:19

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إذا كنت تعانى من حب الشباب الشديد فيجب أن يكون هدفك اليومى هو اكتشاف حل، وبالرغم من أن حب الشباب ليس له علاج، إلا أن هناك احتياطات يمكنك اتخاذها لتجنب ظهور مشكلة حب الشباب ، أحد مضادات الأكسدة التي تم اقتراحها كعلاج محتمل لحب الشباب هو فيتامين هـ، فهو مضاد للالتهابات من وجهة نظر غذائية ، مما يعني أنه يمكن أن يساعد جهاز المناعة وتجديد الخلايا تعتبر هذه الصفات مفيدة بشكل خاص لحب الشباب الالتهابى، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

ما هو فيتامين هـ؟

فيتامين (هـ) عامل مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة وله العديد من الفوائد الصحية لجسمك، وتساعد المادة فى تجديد الخلايا ويعتقد أنها تقوى جهاز المناعة لديك، لكن هل يساعد فى علاج حب الشباب الالتهابى؟ من الناحية النظرية قد يكون فيتامين (هـ) مفيدًا، لكن يلزم إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كان يتفوق على العلاجات الأخرى المستخدمة على نطاق واسع لعلاج حب الشباب، هذا أيضًا يأخذ في الاعتبار كيفية استخدام المنتج بشكل صحيح ؛ على سبيل المثال ، هل يجب تناول كبسولات فيتامين (هـ) أو استخدامها موضعياً؟

تركيبات فيتامين هـ

تشمل الأشكال الأكثر شيوعًا لفيتامين E الموضعي الزيوت والأمصال والكريمات، يمكن العثور على مواد أخرى لتقليل البقع الداكنة ومكافحة حب الشباب في مثل هذه العلاجات، من بينها فيتامين أ وج، ضع في اعتبارك استخدام منتج مضاد للشيخوخة في إحدى التركيبات إذا كان علاج بقع حب الشباب هو مصدر قلقك الأساسي.

قد يكون علاج البقع أكثر فاعلية في حالات انتشار حب الشباب، ابحث عن التطبيقات الموضعية بفيتامين هـ (ألفا توكوفيرول). خيار آخر هو مزج زيت ناقل خفيف الوزن ، مثل الجوجوبا ، مع زيت فيتامين E النقي قبل وضعه مباشرة على البقع، تأكد من أن نظامك الغذائي يحتوي على كمية كافية من فيتامين هـ . من خلال تعزيز بشرتك ، يمكن أن تفيد صحة بشرتك ككل.

الأطعمة التالية غنية بفيتامين هـ:

زيت عباد الشمس

زيت الذرة

زيت الصويا

لوز

بذور زهرة عباد الشمس

بندق

الحبوب المدعمة

إذا لم تحصل على ما يكفي من فيتامين (هـ) من نظامك الغذائي وحده ، فقد ينصحك طبيبك بتناول المكملات، يجب أن يستهلك البالغون 15 ملليجرامًا من فيتامين E يوميًا ، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH) تحتاج النساء المرضعات إلى 19 مجم إضافية في اليوم.

ماذا يقول البحث؟

الاستنتاج الرئيسي من الدراسة التي تم إجراؤها حتى الآن على فيتامين E للبشرة هو أنه يعمل بشكل أفضل موضعيًا من حيث الاستهلاك ، يُعتقد أنه يمكنك الحصول على ما يكفي منه من خلال نظام غذائي متوازن لأن مكملات فيتامين E التي يتم تناولها عن طريق الفم قد تكون مفيدة للبشرة بشكل عام ولكنها لا تؤثر على حب الشباب. كانت مفيدة لمدة ثلاثة أشهر ، وفقًا لإحدى الدراسات. ومع ذلك ، نظرًا لأنه تم أيضًا إعطاء الزنك ، فمن الصعب معرفة ما إذا كان الزنك أو فيتامين E هو المكون الفعال.

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