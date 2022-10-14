خرافات عن التغذية أبرزها البطاطس والخبز يسببان السمنة

كثيرمن الخرافات والمعتقدات المتعلقة بتناول الطعام ومدى تاثيره على الجسم لا أساس لها من الصحة، رغم شيوعها بين شرائح المجتمع وأطيافه المختلفة، ولذلك وجب علينا ان نطرحها على الأخصائيين للكشف عن مدى صحتها، وتعديل بعض السلوكيات غير الصحية المرتبطة بها، وذلك وفقا لما نشره موقع dw دويتش فيله فى لقاء بالفيديو مع انيا شفينجل خبيرة التغذية.

وبسؤالها عن بعض هذه المعتقدات الصحية قالت شفينجل "يعتقد أن السبانخ تحتوى على نسبة كبيرة من الحديد لكنه اعتقاد خاطئ، ويقال إنه لا ينبغى إعادة تسخين الفطر وهذا اعتقاد خاطئ أيضا لأن تناول كميات كبيرة من الطعام هو الذى يؤدى للسمنة وليس فى منطقة البطن فقط، كما يعتقد ان تناول القهوة يقلل كميات المياه بالجسم لأنها تستهلكها، وهذا ليس صحيحا تماما فشرب القهوة يؤدى إلى زيادة إدرار البول بنسبة 3% عند تناول نفس الكمية من الماء.

وعن تناول البطاطس والخبز وتسببهما فى زيادة الوزن قالت: إذا كان المرء يتناول الخبز والبطاطس فقط فلن يؤدى ذلك إلى زيادة الوزن، خاصة إذا ما تناول معهما أطعمة قليلة الدسم أو السلطة، وعلى الرغم من رواج زيت جوز الهند والقول بأنه صحى للغاية ويساعد على إنقاص الوزن أفادت أن سبب اعتقاد الناس أن له دور في تقليل الوزن لأنه يحتوى على أحماض دهنية لا يستطيع الجسم تخزينها، لكن لا يوجد دليل على ذلك حتى الآن، وكون البيض غير صحى بسبب احتوائه على الكوليسترول غير صحيح مطلقا، لأنه يحتوى على عناصر مغذية كثيرة، والجسم السليم ينظم مستوى الكوليسترول بنفسه.