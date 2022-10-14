جنود الاحتلال يقتحمون الأقصى ومستوطنون يحتشدون على بواباته

فلسطين المحتلة - الرأي

اقتحم عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة ساحات المسجد الأقصى المبارك، وأجروا جولات تفتيش فيها.

وتزامن ذلك الاقتحام مع تجمع عشرات المستوطنين أمام بوابات المسجد الأقصى، ومعهم قرابين نباتية بحجة الاحتفال بما يسمى عيد العرش العبري.

ونشر نشطاء مشاهد مصورة لمستوطنين يؤدون طقوسًا ورقصات تلمودية عند باب الحديد، ويحملون "قرابين نباتية" عند باب القطانين والأسباط.

واحتشدت أعداد كبيرة من المستوطنين اليوم قرب حائط البراق وفي ساحته لتأدية طقوس تلمودية، فيما شهد محيط المسجد الأقصى مساء أمس مواجهات مع قوات الاحتلال في حي باب حطة.

واندلعت مواجهات في عدد من أحياء القدس المحتلة أصيب خلالها عشرات المواطنين واعتقل آخرون، حيث ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 20 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالقدس المحتلة.