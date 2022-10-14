وكالة الرأي الفلسطينية خرافات عن التغذية أبرزها البطاطس والخبز يسببان السمنة وكالة الرأي الفلسطينية كيف يؤثر فيتامين E على حب الشباب؟ وكالة الرأي الفلسطينية محمود تريزيجيه يتصدر هدافي طرابزون سبور فى الدوري الأوروبي وكالة الرأي الفلسطينية 4 غيابات مؤكدة عن كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 5 إصابات في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل الفلسطينية توقع على إعلان الجزائر للمصالحة وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تطلق الحزمة الاولى من خدمات منظومة نظم المعلومات الجغرافية GIS وكالة الرأي الفلسطينية وحدة التخطيط تعقد سلسة من اللقاءات لإطلاق عام الحكم المحلي 2023 وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يختتم فعاليات أسبوع المكتبات المدرسية وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي والهيئات المحلية تنظمان ورشة حول تسويق القيم في البلديات
أخبار » الأخبار الفلسطينية

جنود الاحتلال يقتحمون الأقصى ومستوطنون يحتشدون على بواباته

14 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:58

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

اقتحم عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة ساحات المسجد الأقصى المبارك، وأجروا جولات تفتيش فيها.

وتزامن ذلك الاقتحام مع تجمع عشرات المستوطنين أمام بوابات المسجد الأقصى، ومعهم قرابين نباتية بحجة الاحتفال بما يسمى عيد العرش العبري.

ونشر نشطاء مشاهد مصورة لمستوطنين يؤدون طقوسًا ورقصات تلمودية عند باب الحديد، ويحملون "قرابين نباتية" عند باب القطانين والأسباط.

واحتشدت أعداد كبيرة من المستوطنين اليوم قرب حائط البراق وفي ساحته لتأدية طقوس تلمودية، فيما شهد محيط المسجد الأقصى مساء أمس مواجهات مع قوات الاحتلال في حي باب حطة.

واندلعت مواجهات في عدد من أحياء القدس المحتلة أصيب خلالها عشرات المواطنين واعتقل آخرون، حيث ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 20 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالقدس المحتلة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟