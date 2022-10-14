الكويت تُجدد موقفها بضرورة إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي"

وكالات-الرأي:

جددت دولة الكويت موقفها الثابت بشأن ضرورة إنهاء الاحتلال لكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه السياسية، بما في ذلك حقه في تقرير المصير.

وقال الصواغ إن دولة الكويت تشدد على موقفها الثابت والداعم لمبدأ تمكين الشعوب من حقها في تقرير مصيرها، والذي يعتبر أحد أهم المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف "إن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية، وبما يسمح له بإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية وإلزام إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بالانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967".

وبين أن ذلك يأتي بوصفه الحل الوحيد للتوصل إلى سلام دائم وشامل وعادل وفقا لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وخارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية.

وجاء ذلك في بيان دولة الكويت الذي ألقاه الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة محمد الصواغ أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة الدولية خلال مناقشة بند "إنهاء الاستعمار".