ثلاث إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب مواطنون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في مختلف محافظات الوطن.

وأكد الناطق الإعلامي، "مراد شتيوي"، أن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني، خلال المواجهات مع جنود الاحتلال الذين اعتدوا على المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها.

وأوضح أن هذه المسيرة انطلقت استجابة لدعوات حركة "فتح" المستمرة بتصعيد المقاومة الشعبية، ردا على اعتداءات المستوطنين، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة، التي كان آخرها إعدام جنود الاحتلال لطبيب وشاب في جنين صباح اليوم.