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الاحتلال يعتقل 5 شبان من رام الله وطوباس

15 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:53

الضفة المحتلة - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت والليلة الماضية، خمسة شبان، من قرية دير جرير شرق رام الله، وطوباس في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الطالب في جامعة بيرزيت محمد نضال عودة شجاعية (19 عاما)، ومحمد مصطفى صالحة (23 عاما)، ومحمود ناصر البرجي (25 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها في دير جرير شرق رام الله.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام قرية كفر مالك شرق رام الله، تخللها إطلاق الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شقيقين من طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الشقيقين أحمد وحمزة غالب دراغمة، أثناء مرورهما عبر حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.

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