فوز كبير"للطواحين" و"النشامى" يخطف نقطة وتعادل محبط "للمدفعجية"

فاز فريق اتحاد خانيونس "الطواحين" على ضيفه شباب الزوايدة برباعية نظيفة في إستاد خانيونس جنوب قطاع غزة مساء الجمعة، في افتتاح منافسات الأسبوع السادس من دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم بغزة.

وسجل أهداف المباراة عمر أبو عبيدة، وحاتم نصار، وباسل أبو بطنين، ويوسف لولو في الدقائق 19، و25، و63، و65 على التوالي، ليرتفع رصيد "الطواحين" إلى 8 نقاط في المركز الرابع "مؤقتًا"، ويبقى رصيد الزوايدة 3 نقاط بالترتيب 12، والأخير.

وحكم المباراة طاقم مكون من: حازم الصوفي للساحة، وساعده محمود أبو حصيرة، والدولي فادي السمهوري للخطوط، وعبد الله أبو عشيبة رابعًا.

بدوره، تعادل شباب خانيونس "النشامى" خارج القواعد من نظيره الصداقة بهدف لمثله في ملعب اليرموك بمدينة غزة، وأحرزه ميسرة البواب بالدقيقة 31 من ركلة جزاء هدف التقدم للصداقة، قبل أن يرد "النشامى بهدف التعادل عبر إسلام أبو عبيدة في الدقيقة 94.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد "النشامى" إلى 6 نقاط يحتل بها المركز السابع "مؤقتًا"، وبفارق الأهداف أمام هلال غزة، ووصل رصيد الصداقة إلى 4 نقاط بالترتيب 11،

وقبل الأخير، وبفارق الأهداف خلف خدمات النصيرات، وغزة الرياضي على الترتيب.

وقاد اللقاء تحكيميًا: هاني مسمح للساحة، وساعده محمد السدودي، ومحمود الصواف للخطوط، وعمر الكيلاني رابعًا.

الأولى

وفي دوري الدرجة الأولى، تعادل فريق الجلاء "المتذيل" خارج القواعد مع نماء "المدجج بالنجوم" بهدفين لمثليهما في ملعب بيت حانون شمال القطاع، وتقدم الجلاء عبر حمزة سلامة، ومحمود أبو عربية في الدقيقتين 14، و30 على تواليًا، فيما سجل هدفي نماء سعيد السباخي من ركلة جزاء بالدقيقة 52، وعلي أبو حسنين في الدقيقة 92.

وبذلك، يحصد الجلاء النقطة الثانية يحتل بها المركز 12، والأخير، ويصل رصيد نماء إلى 8 نقاط بالترتيب السادس "مؤقتًا".

وتفوق خدمات الشاطئ "البحرية" على ضيفه الأمل بهدفين لواحد في ملعب فلسطين بمدينة غزة، حيث سجل "للبحرية" أحمد أبو حسنين، وأنس أبو ستية بالدقيقتين 32، و60 على التوالي، بينما أحرز هدف الأمل الوحيد سليم المغربي في الدقيقة 55، ليصل رصيد "البحرية" إلى 11 نقطة في المركز الأول، والصدارة "مؤقتًا"، أما الأمل فتجمد رصيده عند النقطة السابعة، ليحتلوا المركز السابع "مؤقتًا".

الثانية

أما في دوري الدرجة الثانية لفرع "غزة والشمال"، فتعادل اليرموك مع شباب المغراقة بدون أهداف في ملعب بيت لاهيا شمال القطاع، ليرتفع رصيد الأول إلى 7 نقاط في المركز الثالث "مؤقتًا"، فيما وصل رصيد الثاني إلى 4 نقاط بالمركز السادس، وقبل الأخير بشكل مؤقت.

أما في فرع "الوسطى والجنوب"، فتعادل خدمات دير البلح مع خدمات المغازي بهدف لمثله في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع، وبادر خدمات "الدير" بالتسجيل عبر عبد الرحمن الرنتيسي بالدقيقة الخامسة، رد عليه سريعًا محمود إسماعيل بهدف التعادل للمغازي عند الدقيقة الثامنة، علمًا أن الأخير تعرض للطرد في الدقيقة 34 لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة.

وبهذا التعادل، يرتفع المغازي إلى 9 نقاط في المركز الأول، والصدارة "مؤقتًا" بالتساوي مع اتحاد دير البلح، ووصل رصيد خدمات "الدير" إلى 5 نقاط، ليحتل المركز السابع "مؤقتًا".