هل الكولاجين مفيد للبشرة وصحة الجلد؟



الكولاجين هو أحد المكونات الفعالة لمكافحة الشيخوخة والعناية بالبشرة وصحة الجلد، ويعد الكولاجين أحد البروتينات الأساسية الموجودة بشكل طبيعى فى الجسم، وهو يساعد على منح البشرة مظهرًا متوهجًا وشابًا، لكن يقل مع تقدمنا فى العمر، ما يسبب التجاعيد وترهل الجلد، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد الكولاجين للبشرة وأيهما أفضل هل الحصول عليه من المكملات الغذائية أم الطعام.. هذا ما نتعرف عليه فى التقرير التالى، بحسب موقع " livescience".

الكولاجين ومكافحة الشيخوخة

الكولاجين ضروري لمنح البشرة مرونة ورطوبة يجعل البشرة تبدو أكثر امتلاءً ونعومة، لكن مستويات الكولاجين لدينا تستنفد بمعدل 1% إلى 1.5% منذ بداية مرحلة البلوغ قد يؤدى رفع مستويات الكولاجين إلى تأخير هذا الاستنزاف الطبيعى، ما يمنحنا بشرة أكثر نضارة.



ومع ذلك فإن كيفية قيام الكريمات أو المكملات الموضعية بهذا الأمر لا تزال موضع نقاش وفقًا لجمعية الأكزيما الأمريكية لا توجد أدلة كافية تشير إلى أن مكملات الكولاجين تعمل على تحسين مظهر البشرة، على الرغم من شعبيتها المتزايدة.

ووجد الباحثون فى أحد الدراسات الجديدة أن مكملات الكولاجين المتحللة بالماء زادت من ترطيب البشرة ومرونتها في أكثر من ألف مشارك، مع التحسينات التي استمرت حوالي أربعة أسابيع بعد المكملات.

مضاد للأكسدة

يمارس الكولاجين تأثيرًا مضادًا للأكسدة على الجلد وتدعم الأبحاث هذا من خلال دراسة حول الكولاجين والجيلاتين المستخرجة من نفايات جلد التونة.

ووجد الباحثون أن الكولاجين والجيلاتين المستخلصين كانا "مصدرًا ممتازًا للببتيدات المضادة للأكسدة" يمكن أن تساعد في حماية الجلد من الجذور الحرة المسؤولة عن تكسير الكولاجين في الجلد.

التئام الجروح

كما أن للكولاجين تأثير قوي على التئام الجروح، ونتيجة لذلك فإن مسحوق الكولاجين علاج مهم في علاجات التئام الجروح المتقدمة، ويبدو أن الكولاجين يؤثر على الجرح من خلال زيادة نشاط الخلايا الليفية الجلدية، ما يؤدى إلى زيادة تخليق الكولاجين أى يصبح لبنة أساسية في عملية الشفاء.

كيفية الحصول على المزيد من الكولاجين

قد يكون من الممكن زيادة مستويات الكولاجين عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين أو تناول مكملات الكولاجين.

الأطعمة التالية غنية بالكولاجين أو تحتوى على أحماض أمينية تساعد الجسم على إنتاج الكولاجين:

- شوربة العظام

- اللحوم والدواجن والأسماك

- البيض

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي ، بما في ذلك الفواكه الحمضية والفلفل والتوت والطماطم

- الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة

- الثوم

- الأطعمة الغنية بالزنك، بما في ذلك المحار والفاصوليا والبقوليات والمكسرات.