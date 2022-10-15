أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل اليوم السبت الموافق 15.اكتوبر 2022، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.55 شيكل
سعر صرف اليورو: 3.45 شيكل
سعر صرف الدينار: 5:00 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0.18 شيكل
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15 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:24
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل اليوم السبت الموافق 15.اكتوبر 2022، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.55 شيكل
سعر صرف اليورو: 3.45 شيكل
سعر صرف الدينار: 5:00 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0.18 شيكل