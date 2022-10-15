اعرف خطوات طريقة حفظ موقع ركن سيارتك على Google Maps؟

قد يكون العثور على سيارتك المتوقفة أمرًا صعبًا فى بعض الأحيان، خاصةً إذا كانت ساحة الانتظار مزدحمة، ومع ذلك، فإن Google Maps هى واحدة من أكثر التطبيقات المفيدة التى يمكن أن تساعدك فى تحديد موقع سيارتك المتوقفة.

ويسمح لك بالعودة بسهولة إلى سيارتك بعد حفظ مكان وقوف السيارات الخاص بك، ويمكنك بسهولة وضع علامة على المنطقة التى أوقفت فيها سيارتك باستخدام ميزة Save Parking Location فى Google Maps وتوفير وقتك للعثور على مركبتك يدويًا.

كيف يمكننى حفظ موقع موقف سيارتي؟

بعد إيقاف سيارتك، افتح تطبيق Google Maps وامنح الوصول إلى أذونات الموقع الضرورية.

-فى الصفحة الرئيسية لGoogle Maps، انقر فوق الخيار "موقعي" الذى يظهر على اليمين والذى يعرض موقعك الدقيق عند النقر عليه.

- ستتم الإشارة إليك بنقطة زرقاء عندما ينقلك التطبيق إلى الموقع الحالى.

-اضغط على هذه النقطة الزرقاء لتظهر بعض الخيارات الأخرى.

- ضمن قسم "موقعك"، ابحث عن خيار "حفظ موقف السيارات" أو "‘Save Parking’ واضغط عليه.

-سترى مربعًا صغيرًا يوضح أنه قد تم وضع علامة على موقع وقوف السيارات الخاص بك، وبالتالى، ستتمكن من العودة إلى موقع وقوف السيارات بسهولة.

كيف يمكننى حفظ الموقع بشكل دائم على Google Maps؟

- افتح تطبيق Google Maps على جهاز Android الخاص بك

- ابحث عن مكان واضغط على محدّد الموقع

- اضغط على اسم أو عنوان المكان الذى يظهر أسفل الشاشة

-اضغط على خيار "حفظ" واختر قائمة

كيف أقوم بتثبيت موقع على Google Maps؟

- افتح Google Maps على هاتفك أو جهازك اللوحي

-ابحث عن مكان وانقر على الخيار "Directions"

- حدد وضع النقل أو transportation mode، ثم حدد كذلك مسارك المفضل إذا اخترت Transit

- أخيرًا، انقر فوق تثبيت