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الاحتلال يغلق مدخل عابود شمال غرب رام الله

15 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:27

غزة - الرأي:

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدخل قرية عابود شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المؤدية لقرية عابود، ومنعت المركبات من المرور، ما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق فرعية بديلة.

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