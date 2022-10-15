بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

غزة - الرأي:

هاجمت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، مراكب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل السام تجاه مراكب الصيادين شمال قطاع غزة، تحديداً في بحر بلدة بيت لاهيا ومنطقة الواحة شمالا، وقامت بمطاردتهم وأجبرتهم على مغادرة البحر.

يذكر أن بحرية الاحتلال تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام، وتقوم في كثير من الأحيان باعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم وأدوات الصيد الخاصة بهم.