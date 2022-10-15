الاحتلال يقتحم بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى

الضفة المحتلة-الرأي:

اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المركبات الاحتلالية اقتحمت حي البستان في سلوان، لتأمين اقتحامات المستوطنين للحي، لتنظيم احتفالات استفزازية، في سادس أيام "عيد العرش".