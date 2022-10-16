"أشجع كلب في بريطانيا".. حيوان أليف يحصد جائزة مرموقة

نال كلب يدعى ستورم ألسكن جائزة "أشجع كلب في بريطانيا"، بعدما تمكن من إنقاذ صاحبته من السطو واسترداد الأشياء المسروقة منها.

وهذا ليس كل شيء، إذ تمكن الكلب أيضا من تخليص قطتين من حريق نشب في منزل الجيران في مدينة ليفربول في حادث منفصل، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن الكلب ألسكن يبلغ من العمر (12 عاما)، فاز بـ"ميدالية الصليب الأزرق" المرموقة، لأنه أنقذ حياة صاحبته كارين كروسبي، وأنقذ قطتين من حريق اندلع لدى الجيران.

ووقعت الحادثة الأولى في عام 2019، عندما كان في منزل صاحبته، حيث اقتحام لصوص منزل كروسبي البالغة من العمر (64 عاما).

وهب الكلب في مواجهة اللصوص مجبرا إياهم على التراجع، وإسقاط ما سرقوه من المنزل، وأنذر أحد المارة في المكان، فعمل الأخير بدوره على إبلاغ الشرطة بما حدث.