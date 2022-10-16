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ثلاجة تمنح الزبائن خضراوات طازجة من مكان زراعتها

16 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:11

ثلاجة تمنح الزبائن خضراوات طازجة من مكان زراعتها
ثلاجة تمنح الزبائن خضراوات طازجة من مكان زراعتها

ما قد تبدو أنها مجرد ثلاجة عادية في متجر للبقالة في العاصمة المصرية القاهرة هي في الواقع ثلاجة تعمل بتقنية الزراعة المائية مكتوب عليها "زُرعت هنا"، وتمنح الزبائن فرصة شراء الخضراوات الطازجة من مكان زراعتها

وقامت شركة شادوف بتركيب ثلاجة الزراعة المائية، وهي شركة مصرية توفر تقنيات الزراعة الذكية

تُزرع الخضراوات داخل الثلاجة بنظام الزراعة المائية بدون تربة وفقط باستخدام الماء الذي يتم ضخه من خزانات موجودة في أسفل الثلاجة، مع إضافة الأسمدة والمغذيات

تقول الشركة إن النظام يستخدم مياه أقل بنسبة 90 بالمئة مقارنة بأساليب الزراعة التقليدية، ولا يستهلك مواد بلاستيكية ويقلل من نسبة الطعام المهدر. كما أن النظام يساعد في تقليل انبعاثات الكربون لعدم الحاجة إلى نقل المحاصيل

وقال مالك محمد تاج الدين، مدير قسم التطوير بشركة شادوف "لو بنتكلم عن مشاكل المياه فالزراعة عامة بتستهلك تقريبا 75 بالمئة من مخزون المياه العذبة فإحنا بنوفر حوالي 90 بالمئة من المياه المستخدمة في الري. رقم اتنين الفاقد، فيه تقريبا 50 بالمئة في السوبر ماركت من المحصول اللي بيخش بيتم فقده عن طريق إنه محدش اشتراه، إحنا الحاجة مزروعة لحد ما يشتريها أي حد فلا تفسد خالص. آخر حاجة، النقل".

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