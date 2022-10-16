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استشهاد شاب متأثراً بجراحه غرب سلفيت

16 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:20

الشهيد داوود
الشهيد داوود

سلفيت - الرأي

استشهد، فجر اليوم الأحد، الشاب مجاهد أحمد محمد داوود (31 عاماً)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها، أمس السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.
وكان خمسة مواطنين قد أصيبوا برصاص قوات الاحتلال، بينهم الشاب داوود الذي أصيب بجروح حرجة في الصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى سلفيت الحكومي، قبل أن ينقل إلى المستشفى الاستشاري في رام الله في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه ارتقى شهيدا متأثرا بجروحه.

وباستشهاد الشاب داوود، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام 2022 الى 171 شهيدا، بينهم 15 منذ بداية تشرين الأول/ اكتوبر الجاري.

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