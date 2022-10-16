الاحتلال يفرض طوقًا أمنيًا على الضفة وغزة

تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طوقًا أمنيًا على الضفة الغربية وقطاع غزة بمناسبة ما يسمى "عيد فرحة التوراة".
وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الإغلاق سيبدأ عند الرابعة من عصر الأحد وسيستمر حتى منتصف ليلة الإثنين - الثلاثاء.
عاجل |
16 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:53
القدس المحتلة - الرأي
تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طوقًا أمنيًا على الضفة الغربية وقطاع غزة بمناسبة ما يسمى "عيد فرحة التوراة".
وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الإغلاق سيبدأ عند الرابعة من عصر الأحد وسيستمر حتى منتصف ليلة الإثنين - الثلاثاء.
09:32النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2371) الأحد 16/10/2021
09:28طبيب أعصاب يوصى بتناول الأسماك والمكسرات لتقوية صحة الدماغ
08:20استشهاد شاب متأثراً بجراحه غرب سلفيت
09:19علامات قد لا تلاحظها تدل على ارتفاع الكوليسترول فى الدم
09:165 طقوس صباحية تساعد على إنقاص الوزن.. منها شرب كوب ماء دافئ