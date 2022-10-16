الاحتلال يفرض طوقًا أمنيًا على الضفة وغزة

القدس المحتلة - الرأي

تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طوقًا أمنيًا على الضفة الغربية وقطاع غزة بمناسبة ما يسمى "عيد فرحة التوراة".

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الإغلاق سيبدأ عند الرابعة من عصر الأحد وسيستمر حتى منتصف ليلة الإثنين - الثلاثاء.