5 طقوس صباحية تساعد على إنقاص الوزن.. منها شرب كوب ماء دافئ

يمكن أن يكون فقدان الوزن أمرًا شاقًا جدًا، في حين أن العديد من الأشخاص يجربون مجموعة متنوعة من الأساليب، من القيام بتمارين معينة إلى الالتزام بنظام غذائي صارم، لكن هل تعلم أن التغيير والتبديل في نمط حياتك اليومي يمكن أن يساعدك في الحفاظ على وزن صحي؟.. يمكن أن تساعدك طقوس الصباح هذه في إدارة وزنك والحفاظ على صحتك العامة إذا كنت في رحلة إنقاص الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

1- تناول كوبًا من الماء الدافئ في الصباح

أول شيء تحتاجه عند الاستيقاظ هو كوب من الماء الدافئ. يساعد على تطهير الجهاز الهضمي وتنشيط عملية التمثيل الغذائي وتخليص الجسم من السموم.

2- ممارسة اليوجا

يمكن أن يساعدك أداء اليوجا في الصباح على التخلص من بعض الكيلوجرامات الزائدة.

3- إفطار غني بالبروتين

الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، تأكد من تناول وجبة فطور غنية بالبروتين لأنها تميل إلى إبقائك ممتلئًا لفترة أطول من الوقت، وبالتالي، ليس لديك الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة، لوجبة فطور غنية بالبروتين تساعدك على إنقاص الوزن، جرب البيض واللحوم الخالية من الدهون.

4- النوم لفترة أطول

قد يساعد النوم مبكرًا للحصول على قسط إضافي من النوم في إنقاص الوزن، وفقًا لدراسات مختلفة، يرتبط قلة النوم أيضًا بزيادة تناول السعرات الحرارية إلى جانب تناول الأطعمة الصحية، يعد تحديد نمط نوم صحي جزءًا حيويًا من فقدان الوزن.

حاول أن تنام ثماني ساعات على الأقل كل ليلة لتحقيق أقصى قدر من النتائج.

5- الاستمتاع بأشعة الشمس

تشير الدراسات إلى أن الحصول على ما يكفي من ضوء الشمس خلال اليوم يساعد الشخص في إنقاص الوزن، حيث تساعد أشعة الشمس في تكسير الدهون تحت الجلد.