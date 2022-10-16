إصابة 4 جنود إسرائيليين بانقلاب جيب عسكري قرب قلقيلية

أصيب 4 جنود إسرائيليين، صباح الأحد، جراء انقلاب جيب عسكري قرب مستوطنة معاليه شومرون قرب قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.
وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن حالة الجنود وصفت ما بين المتوسطة والطفيفة، ونقلوا إلى مستشفى بيلينسون في بتاح تكفا.
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16 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:38
قلقيلية - الرأي
أصيب 4 جنود إسرائيليين، صباح الأحد، جراء انقلاب جيب عسكري قرب مستوطنة معاليه شومرون قرب قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.
وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن حالة الجنود وصفت ما بين المتوسطة والطفيفة، ونقلوا إلى مستشفى بيلينسون في بتاح تكفا.
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