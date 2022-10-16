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الزراعة تشارك بمعرض زهور وطيور فلسطين2022

16 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:59

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غزة-الرأي 
شاركت وزارة الزراعة الفلسطينية، اليوم الأحد في حفل إفتتاح معرض زهور وطيور فلسطين لعام 2022، وذلك بالتزامن مع يوم البيئة العربي، والذي تنظمه سلطة جودة البيئة بالشراكة مع عدد من الوزارات والمؤسسات المحلية.


ومثل الوزارة في حفل الافتتاح م.وائل ثابت مدير عام السياسات والتخطيط وم.معيد الاغا مدير التربة والمياه وأ. فايز الشيخ مدير عام العلاقات العامة والاعلام.


و شاركت وزارة الزراعة في جناح خاص بقطاع المشاتل بإدارة م. شاهر الريفي، حيث ضم الجناح أشتال زينة وحرجية، إضافة لعدد من المجسمات الزراعية.
 

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