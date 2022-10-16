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وزارة الصحة وجمعية رجال الأعمال يبحثان التعاون المشترك

16 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:05

وزارة الصحة وجمعية رجال الأعمال يبحثان التعاون المشترك
وزارة الصحة وجمعية رجال الأعمال يبحثان التعاون المشترك

التقى وكيل وزارة الصحة المساعد م. بسام الحمادين ظهر اليوم الاحد، مع أحمد ابو عيدة رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال الفلسطينين، بحضور مدير دائرة الاعلام ا. نور الدين عاشور، وأعضاء مجلس ادارة الجمعية، حيث بحث اللقاء تعزيز سبل التعاون المشترك .

وقال م. الحمادين، إن وزارة الصحة تحرص على الدوام على تعزيز قنوات التواصل مع مختلف القطاعات المجتمعية ايمانا منها بأن الخدمة الصحية مسئولية مجتمعية، وعلى هذه القاعدة تبذل الوزارة الجهود بان يكون المجتمع ليس فقط متلقي للخدمة الصحية بل جزء من منظومة العمل والتطوير التي تسعى وزارة الصحة لتحقيق مؤشرات متقدمة ترقى الى طموح أبناء شعبنا .

كما وتحدث م. الحمادين عن ابرز التقاطعات التي يمكن ان تكون محاور عمل مشتركة تنعكس ايجابا على نوعية الخدمة الصحية خاصة تلك الخدمات التي تواصل وزارة الصحة جهودها لتحقيق الخدمة المتكاملة خاصة خدمات الاورام .

وعبر م. الحمادين عن تهنئة وزارة الصحة ممثلة بوكيل الوزارة د. يوسف أبو الريش والوكلاء المساعدين وكافة كوادر الوزارة الى مجلس ادارة الجمعية المنتخب متمنين لهم تحقيق كل ما يخفف من معاناة شعبنا .

بدوره رحب ابو عيدة بوفد وزارة الصحة مطلعاً إياهم على اهم نشاطات الجمعية وجهودها في التواصل مع المجتمع معبرا عن تقديره الى وزارة الصحة بكافة كوادرها على ما تقدمه من جهد عظيم في تقديم الخدمة الصحية والتي تتطلب منا جميعا أن نكون جزء من منظومة التطوير الصحي .

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