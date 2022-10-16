النائب العام يُشرِف على إعادة تمثيل مسرح جريمة مقتل المواطن (أبو نصيرة)

غزة-الرأي

أشرفَ النائب العام المستشار/ د. محمد النحال، على إعادة تمثيل مسرح جريمة مقتل المواطن/ صليبا أبو نصيرة، 64 عاماً، وجرى ذلك بعد إلقاء القبض على المتهم بواقعة القتل (م، ج)، 46 عاماً، واعترافه بالواقعة أمام النيابة العامة.



وأثناء حضوره لتمثيل مسرح الجريمة؛ تابع النائب العام بشكل مباشر إجراءات رئيس وعضو النيابة المختص، وخطوات اعتراف المتهم وتمثيله لما حدث أثناء الواقعة، وما نجَم عنها من عملية القتل، وأكد أن النيابة العامة تُتابع كافة إجراءات التحقيق، واستكمال جمع الأدلة، وإتمام التحقيقات وإنهائها، والتأكد من سلامتها؛ تحقيقاً للردع العام، وإحقاقاً للحق وسيادة القانون، وطمأنةً للمجتمع واستقراراً لأمنه.

