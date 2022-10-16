وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستقبل مجموعة من طلاب مدرسة عدنان العلمي الثانوية للبنين وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تكثف زياراتها الميدانية لمزارع الفراولة شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الصحة وجمعية رجال الأعمال يبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تشارك بمعرض زهور وطيور فلسطين2022 وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص يبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات والاوقاف تنفذان مبادره لتنظيف مقبرة المخيم وكالة الرأي الفلسطينية افتتاح معرض "زهور وطيور فلسطين 2022" بمدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية وفد من الأوقاف يتفقد أعمال بناء مسجد الطلاع بالوسطي وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطي ومجموعة السلامة للتدريب تبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للقضاء يصدر تقرير الربع الثالث للعام 2022م
أخبار » الأخبار الحكومية

النائب العام يُشرِف على إعادة تمثيل مسرح جريمة مقتل المواطن (أبو نصيرة)

16 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:18

111
111

غزة-الرأي 
أشرفَ النائب العام المستشار/ د. محمد النحال، على إعادة تمثيل مسرح جريمة مقتل المواطن/ صليبا أبو نصيرة، 64 عاماً، وجرى ذلك بعد إلقاء القبض على المتهم بواقعة القتل (م، ج)، 46 عاماً، واعترافه بالواقعة أمام النيابة العامة.


وأثناء حضوره لتمثيل مسرح الجريمة؛ تابع النائب العام بشكل مباشر إجراءات رئيس وعضو النيابة المختص، وخطوات اعتراف المتهم وتمثيله لما حدث أثناء الواقعة، وما نجَم عنها من عملية القتل، وأكد أن النيابة العامة تُتابع كافة إجراءات التحقيق، واستكمال جمع الأدلة، وإتمام التحقيقات وإنهائها، والتأكد من سلامتها؛ تحقيقاً للردع العام، وإحقاقاً للحق وسيادة القانون، وطمأنةً للمجتمع واستقراراً لأمنه.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟