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"القسام" تنعى أحد عناصرها توفي إثر مرض عضال

16 تشرين أول / أكتوبر 2022 06:40

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الأحد، أحد عناصرها من حي الزيتون بمدينة غزة، توفي إثر مرض عضال.

زفت القسام المجاهد أمجد فرج حبيب شلدان (43عاماً) من مسجد "البدر" في حي الزيتون بمدينة غزة، وهو شقيق الشهيدين القساميين أيمن وإياد شلدان.

وقالت: "يمضي الشهيد إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وأضافت "نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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