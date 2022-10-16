استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة قرب نابلس

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنّ عبوة ناسفة أُلقيت من سيارة تجاه قوة من جنوده على حاجز عسكري على أطراف مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلّة.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أنّ السيارة لاذت بالانسحاب من المكان بعدما أطلق جنوده على مركبات المواطنين على الحاجز العسكري، مدّعيًا أنّ قوة من جيشه عثرت على السيارة مهجورة وبداخلها عبوة ناسفة أخرى.

وأوضح أنّه "خلال عمليات البحث عن المشتبه بهم في أطراف قرية عراق بورين، سُمع إطلاق نار في المنطقة، وردّ جنود الاحتلال بإطلاق النار على مصدره"، نافيًا وقوع أي إصابات في صفوف جيش الاحتلال.