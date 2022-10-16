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الاحتلال يقرر إغلاق المسجد الإبراهيمي ونشر قناصة عليه

16 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:48

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الإبراهيمي في الخليل يوم غد الاثنين، ومنع دخول المصلين والزوار بحجة احتفال المستوطنين بأعيادهم اليهودية.

واستهجن مدير المسجد الابراهيمي الشيخ غسان الرجبي، قيام سلطات الاحتلال بنشر قناصين على سطح المسجد الإبراهيمي، مساء اليوم.

وطالب "الرجبي" المجتمع الدولي والمؤسسات الدينية والحقوقية الدولية، بالتدخل العاجل لحماية المسجد من الانتهاكات الواقعة عليه من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

وكانت سلطات الاحتلال قد وضعت خيمة على سطح المسجد الإبراهيمي، وظهرت منها فوهات بنادق.

 

 

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