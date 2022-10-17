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فريق أردني يحصد ذهبية مسابقة عالمية للروبوتات

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:31

فريق أردني يحصد ذهبية مسابقة عالمية للروبوتات
فريق أردني يحصد ذهبية مسابقة عالمية للروبوتات

حلّ فريق أردني في المركز الأول، وحصد الميدالية الذهبية في التصميم الهندسي والبرمجة وجائزة تصميم الروبوت الآمن في مسابقة تحدي "فيرست غلوبال" العالمي، الذي أقيم في جنيف بسويسرا، ويعد واحدا من أكبر المسابقات العالمية في مجال الروبوتات.

واستطاع فريق "روبوريزير" من مدارس الحصاد التربوي الذي مثّل الأردن في المسابقة، الوصول إلى التصفيات النهائية والحصول على المركز السابع في منافسات الطاولة للروبوت، بعد فوزه في 17 مباراة من أصل 20 مباراة تضمنتها المنافسة وشارك فيها فرق مثلت 180 دولة.

وقال مدير "فيرست غلوبال" في الأردن الدكتور محمد الجدوع، إن المسابقة تضمنت أيضا إقامة مباريات روبوتات ضمن تحالف من ثلاث دول، في محاولة لتعزيز التفاهم والتعاون بين شباب العالم من خلال استخدام قدراتهم لحل المشاكل والتحديات التي تواجهها المجتمعات العالمية.

وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المسابقة "تعزز مهارات الإبداع والابتكار لدى طلبة المدارس من خلال تطبيق منحى ستيم (STEM)، في التعليم والمبني على دمج العلوم والهندسة والتكنولوجيا- والرياضيات لتطوير الروبوتات وتصميمها وبرمجتها، بما يعزز مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلبة ويعزز مهارات التعلم لديهم".

 المصدر :سكاي نيوز

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