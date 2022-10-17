وزارة النقل والمواصلات تطلق دليل خدمات الجمهور

غزة - الرأي:

أطلقت وزارة النقل والمواصلات دليل خدماتها المقدمة للجمهور، وذلك بما يتواءم مع هيكلية الوزارة المعتمدة لعام 2021م، ويتضمن الدليل المعلومات اللازمة عن الخدمات التي تقدمها وزارة النقل والمواصلات لكافة فئات متلقي الخدمة من المواطنين والشركات والجهات الحكومية والموظفين.

وأوضح نائب مدير عام وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي بهاء الأغا، أن دليل خدمة الجمهور يسهم في التعرف على كافة المعلومات التفصيلية عن الخدمات التي تقدمها الوزارة ومتطلباتها وإجراءاتها التي يجب على متلقي الخدمة اتخاذها والوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة التي يريدها المتلقي.

وأفاد الأغا أن الدليل يهدف إلى رفع مستوى رضا متلقي الخدمة من خلال إتاحة وتسهيل وتسريع وصول متلقي الخدمة للمعلومات الخاصة بها، وإلى بناء تصور متكامل لرحلة متلقي الخدمة حتى يحصل على الخدمة، مشيراً إلى أن الدليل يهدف لتقليل عدد المراجعات المطلوبة من العملاء للجهات الحكومية للاستعلام عن الخدمات وإجراءاتها مما يسهم في تقليل الوقت والجهد على المستفيدين من الخدمة، كما يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمات من خلال الرابط التالي: https://2u.pw/lsSOU

وأوضح رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية حسن عكاشة، أن إعداد وتحديث وإطلاق دليل خدمات الجمهور يأتي في إطار التزام وزارة النقل والمواصلات باستمرار تعزيز فاعلية الخدمات وتحقيق رضا متلقي الخدمة ورفع مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الوزارة، مضيفاً أن هذه الأنشطة تتم بتوجيهات وكيل الوزارة اللواء صلاح أبو شرخ، الذي يولي تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق رضا متلقي الخدمة اهتماما كبيرا في سبيل التخفيف عن المواطن الفلسطيني وتعزيز صموده.