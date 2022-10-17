هنية يتقلد وسام الاتحاد العربي لكرة السلة بالكويت

الكويت- الرأي

قلد عبد الرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السله، السيد عبد السلام هنية الامين العام المساعد وسام الاتحاد العربي على هامش البطولة العربية التي أقيمت بالكويت وتوج بلقبها الكويت الكويتي على الاهلي المصري بنتيجة 77/78.

واشاد هنية بالتنظيم الرائع والمميز لدولة الكويت الشقيقه.

وقال إن نجاح البطولة العربية يمثل لحظة تاريخية للكويت وللاتحاد كرة السلة الكويتي .

وأوضح هنية، بانه بعد هذا التنظيم وتحقيق نجاح باهر وكبير الكويت قادرة على استضافة أحداث كبرى على المستوى الاسيوي والعالمي.

كما قام هنية بتقديم التهاني الى نادي الكويتي الكويت بمناسبة تتويجه بلقب البطولة العربية الأولى في تاريخه بعد فوزه على الاهلي المصري بالأمس.