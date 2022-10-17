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الاحتلال يخطط لعملية عسكرية ضد "عرين الأسود"

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:23

الضفة المحتلة - الرأي:

قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، إن الأجهزة الأمنية للاحتلال تبحث إمكانية شن عملية عسكرية ضد مجموعة "عرين الأسود".

وتواصل قوات الاحتلال منذ أسبوع حصارها لنابلس وإغلاق الطرقات المؤدية إلى المدنية، وكذلك إغلاق مداخل العديد من بلدات وقرى نابلس بالسواتير الترابية، وذلك كإجراء عقابي ضد الفلسطينيين في ظل تصاعد وتيرة العمليات المسلحة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، والتي تنفذها "عرين الأسود".

وأغلقت قوات الاحتلال غالبية الحواجز الرئيسية والفرعية، ومنعت الفلسطينيين وحركة المركبات من داخل نابلس إلى خارجها.

وشهدت نابلس مواجهات ليلية عقب اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزلا في حي الضاحية، وقامت باعتقال شابا بزعم أنه ينتمي إلى "عرين الأسود"، وقام بتنفيذ عمليات مسحله استهدفت مواقع للاحتلال وللمستوطنين.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في حي الضاحية، تزامنا مع سماع أصوات إطلاق نار في المكان.

 

 

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