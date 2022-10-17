مجمع الشفاء يطلق فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى

غزة- الرأي

أعلن قسم السلامة ومكافحة العدوى بمجمع الشفاء عن انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى وسلامة المرضى تحت شعار" 50 عاما من الجهد والانجاز لمستقبل صحي آمن"، حيث بدأت الفعالية بكلمة مدير تمريض مستشفى الجراحة أ. أحمد الجبالي والذي أكد على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة ومكافحة العدوى لما لها من دور كبير في منع وضبط عدوى المستشفيات.

وخلال كلمة له أشاد مدير وحدة السلامة ومكافحة العدوى د.رامي العبادلة بأهمية الخدمات التي يقدمها المجمع والتي تشكل ما نسبته 50%من نسبة الخدمات الصحية في قطاع غزة مؤكدا على أهمية الالتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوى للتقليل من العدوى المكتسبة والتكاليف الباهظة.

بدوره اختتم مدير عام المجمع د.محمد ابو سلمية افتتاح الفعالية مؤكدا على أهمية تطبيق برامج مكافحة العدوى بحيث تكون منهج وممارسة تضمن تقديم خدمات صحية أمنة ذات جودة عالية لراحة المريض وتجويد العمل داخل مرافقنا الصحية.