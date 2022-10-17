وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تعتدي على المرابطات في الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يؤجّل زيارات أهالي أسرى قطاع غزة للمرة الثالثة وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يطلق فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُقرّ مخططًا لبناء مئات الوحدات الاستيطانية بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطط لعملية عسكرية ضد "عرين الأسود" وكالة الرأي الفلسطينية هنية يتقلد وسام الاتحاد العربي لكرة السلة بالكويت وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة جنوب جنين وكالة الرأي الفلسطينية " أبو الريش" يتفقد سير العمل في مركز صحي مسقط الشجاعية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2372) الاثنين17 أكتوبر 2022 وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر تحتفل بالأسبوع العالمي لمكافحة العدوى
أخبار » الأخبار الفلسطينية

وفرت الحماية للمستوطنين

قوات الاحتلال تعتدي على المرابطات في الأقصى

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:31

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اعتدت قوات الاحتلال على المرابطات أثناء تواجدهن قرب باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى، واعتقلت المرابطة المقدسية هنادي الحلواني، وأطلقت طائرة مسيرة في سماء الأقصى.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اعتدت بالدفع على عدد من المرابطات المبعدات عن المسجد الأقصى أثناء تواجدهن أمام باب السلسلة، وتمّ طردهن من المنطقة ومن شوارع البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأضافت أن المرابطات تعرضن أيضا أثناء تواجدهن في "طريق المجاهدين" قرب باب الأسباط لاستفزازات من المستوطنين وقوات الاحتلال التي أبعدتهن بالقوة إلى خارج البلدة القديمة؛ لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وحائط البراق.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، ومنعت من هم دون الـ50 عامًا من المرابطين والمرابطات من الدخول إليه، لتأمين اقتحامات المتطرفين في "عيد العرش" اليهودي.

يشار إلى أن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ ساعات صباح اليوم.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟